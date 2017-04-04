Минздрав отказывается от российских лекарств. Агрессор не должен зарабатывать на украинцах

Министерство здравоохранения намерено отказаться от лекарств российского производства и направило письмо в Кабмин с предложением прекратить их поставки на украинский рынок.

Об этом сообщает и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

"Команда Минздрава инициирует отказ от лекарственных средств российского производства. Мы направили в Кабинет Министров Украины письмо с предложением остановить поставки российских лекарств на украинский рынок.

Минздрав призывает украинских и иностранных производителей выводить на рынок качественные заменители для препаратов российского производства", — написала Супрун.

Руководитель ведомства также отметила, что двойных стандартов не должно быть: страна, развязавшая войну против украинского народа, не имеет права зарабатывать на нашем лечении.

"Такими будут санкции со стороны Минздрава Украины против страны-агрессора, которая оккупировала и аннексировала украинские земли, которая ежедневно убивает украинцев, нарушает права и свободы наших граждан и держит сотни заключенных в своих тюрьмах", — подчеркнула Супрун.

Напомним, в Украине табачного монополиста обвинили в финансировании терроризма.

фото: novostipmr.com