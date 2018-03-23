Эпидемия туберкулеза. Супрун решила развенчать еще один "советский миф"

Исполняющая министра здравоохранения Ульяна Супрун поставила под сомнение утверждение о том, что массовое проведение флюорографических обследований предотвращает эпидемию туберкулеза.

"В нашей работе внедрение современных практик медицинской помощи часто должно происходить одновременно с разрушением устаревших методов. А вместе с ними и мифов, порожденных советской системой здравоохранения. Одним из них является проведение массовых флюорографических обследований у здоровых людей с целью остановить туберкулез", — написала она в Facebook.

Супрун отметила, что флюорография позволяет выявить только развитые формы заболевания. На ранней стадии болезнь не приводит изменения в легких, поэтому даже если пациент уже инфицирован, флюорография этого не покажет.

Также она отметила, что флюорографические обследования часто обходят именно тех людей, кто больше всего рискует заболеть — пациентов из необеспеченных и уязвимых групп населения.

"Это одна из причин, почему туберкулез выявляют на уже поздней стадии, когда шансов на выздоровление очень мало. Как следствие — в Украине за год от туберкулеза умирает 4000 пациентов. Это 11 человек каждый день. При том, что государство закупает необходимые лекарства", - написала Супрун.

Кроме того, и.о. министра сообщила, что в Операционном руководстве по активному скринингу на туберкулез ВОЗ советует применять систематический скрининг среди групп высокого риска и объяснила, как это выглядит в цивилизованных странах:

- На осмотре у семейного врача (или терапевта или педиатра) пациент заполняет анкету, где отвечает на вопросы, которые могут определить возможность заболевания.

- Если врач видит потребность — он предлагает пациенту сдать мокроту на анализ. Он покажет, есть ли в организме возбудитель болезни уже за 2 часа, и пациент сможет начать лечиться.

Напомним, ранее Супрун рассказала, что заметила в украинском обществе нездоровую тенденцию: соотечественники бояться мочить пробу Манту.