Доллар "отвоевал" копейку. Нацбанк назвал курс гривны на завтра

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 3104,8423 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на копейку.
Официальный курс гривны на 13 сентября:
100 долларов — 2601,8958 грн (12 сентября — 2600,8703);
100 евро — 3104,8423 грн (3120,2641);
10 рублей — 4,5436 грн (4,5494).
Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, и есть ли предпосылки для падения нашей валюты.