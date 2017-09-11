Нацбанк укрепил гривну — доллар "потерял" шесть копеек

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 3120,2641 грн.
Национальный банк повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на шесть копеек.
Официальный курс гривны на 12 сентября:
100 долларов — 2600,8703 грн (11 сентября — 2607,2964);
100 евро — 3120,2641 грн (3144,3995);
10 рублей — 4,5494 грн (4,5745).
Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, и есть ли предпосылки для падения нашей валюты.