Нацбанк укрепил гривну — доллар "потерял" шесть копеек

Национальный банк повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на шесть копеек.

Официальный курс гривны на 12 сентября:

100 долларов — 2600,8703 грн (11 сентября — 2607,2964);

100 евро — 3120,2641 грн (3144,3995);

10 рублей — 4,5494 грн (4,5745).

Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, и есть ли предпосылки для падения нашей валюты.