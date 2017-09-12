Доллар "отвоевал" копейку. Нацбанк назвал курс гривны на завтра

Во вторник, 12 сентября, Национальный банк снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на копейку.

Официальный курс гривны на 13 сентября:

100 долларов — 2601,8958 грн (12 сентября — 2600,8703);

100 евро — 3104,8423 грн (3120,2641);

10 рублей — 4,5436 грн (4,5494).

Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, и есть ли предпосылки для падения нашей валюты.