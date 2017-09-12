Доллар "отвоевал" копейку. Нацбанк назвал курс гривны на завтра

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 3104,8423 грн.
Во вторник, 12 сентября, Национальный банк снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на копейку.
Официальный курс гривны на 13 сентября:
100 долларов — 2601,8958 грн (12 сентября — 2600,8703);
100 евро — 3104,8423 грн (3120,2641);
10 рублей — 4,5436 грн (4,5494).
Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, и есть ли предпосылки для падения нашей валюты.