В Украине "правящая банда" хотела обвалить гривню до 35 за доллар — экономист

МВФ и другие международные финансовые институты и страны типа США, Германии и ЕС денег уже не дадут "режиму" Порошенко, считает Соскин.

2018-й будет тяжелым для Украины, предупредил Олег Соскин Главред

Экономист и политолог, директор Института трансформации общества Олег Соскин утверждает, что власти Украины — "правящая банда" — хотела обвалить гривню, как минимум, до 35 за доллар к началу марта.

Текущий год будет тяжелым для страны, потому что нужно отдавать очень много внешних долгов, рассказал эксперт на чате в "Главреде".

"На сегодняшний день невероятными усилиями всех здоровых сил удалось более-менее стабилизировать курс гривни. Хотя правящая банда хотела обвалить ее, как минимум, до 35 к началу марта", — отметил собеседник.

В то же время он подчеркнул, что "государственный долг (внутренний, внешний и гарантированный) на начало февраля составил два триллиона гривень, это очень большая сумма, по сути, это порядка 75-77 миллиардов долларов, это 85% годового ВВП (внутренний валовый продукт — Ред.) Украины".

"Данный долг нужно обслуживать под 10-12% годовых. В этом году страна, а, соответственно, мы все, как граждане Украины, должны выплатить по разным оценкам 8-9 миллиардов долларов. Где взять эти деньги? Правительство Гройсмана (премьер-министр Владимир Гройсман — Ред.) не знает", — полагает экономист.

"Одно ясно — МВФ и другие международные финансовые институты и страны типа США, Германии и ЕС денег уже не дадут этому режиму. Потому что знают, что Порошенко (президент Петр Порошенко — Ред.) и их подельники их украдут. Если есть сбережения, их надо хранить в евро, в швейцарских франках, канадских долларах, немножко — в американских долларах. И начинать присматриваться к биткоину", — утверждает Соскин.

Ранее президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой говорил, что руководство страны проводит линию на девальвацию (обесценение) гривни относительно иностранных валют для того, чтобы помочь обогащаться олигархам.