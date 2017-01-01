Экс-министр объяснил, когда в Украине может наступить дефолт

Украине нечем оплатить растущий импорт иностранных товаров, заявил Виктор Суслов.
Об этом заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов на чате в "Главреде".
Он пояснил, что Украине нечем оплатить растущий импорт иностранных товаров.
"Потому что нам нечем возвращать внешние долги Украины. И без денег МВФ и, я подчеркиваю, в случае продолжения прежней либеральной политики дефолт действительно неизбежен", — заявил экономист.
По его словам, кредиты МВФ не устраняют угрозу дефолта — они лишь отодвигают ее во времени. Дефолт будет позже и в условиях, когда долги будут еще больше, добавил Суслов.
Напомним, ранее Суслов назвал основные риски украинской экономики.