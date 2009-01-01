Экс-разведчик объяснил, почему при Путине Россия обречена на смерть

Президент РФ создал систему, которая не позволяет экономике страны развиваться, сказал Швец.

Владимир Путин Reuters

При президентеРоссийская Федерация обречена на смерть, политик создал экономическую систему, которая позволяет ему контролировать все важнейшие потоки финансов и оставаться у власти, но она удушает экономику государства.

Об этом бывший советский разведчик, сокурсник президента РФ Владимира Путина по Институту им. Андропова, а сейчас американский финаналитик Юрий Швец, рассказал в эфире телеканала "112 Украина", пишет "Гордон".

В то же время эксперт выразил мнение, что глава РФ будет руководить "до конца, то есть, доведет страну…".

"Россия обречена. При Путине страна обречена на смерть. Это я точно знаю. Так же я изнутри смотрел, что происходило с Советским Союзом", — отметил собеседник.

По его словам, "экономика идет на дно". "Путин создал экономику для чего? Это система, которая позволяет ему контролировать все важнейшие потоки финансов и оставаться у власти. Вот главная задача его экономической системы", — добавил Швец.

"Но эта система не позволяет экономике развиваться. Она ее удушает, понимаете? Поэтому вопрос стоит так: если он остается — экономике крышка. Для того, чтобы она развивалась, нужно его убрать. Но он будет сидеть до конца. То есть, он доведет страну…", — подчеркнул экс-разведчик.

Ранее президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой говорил, что в России люди готовы голодать, лишь бы новый Сталин (советский диктатор Иосиф Сталин — Ред.) продолжал сидеть в Кремле — такова реальность.

Видео: 112 Украина