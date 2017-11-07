Экс-разведчик объяснил, почему при Путине Россия обречена на смерть

При президенте Владимире Путине Российская Федерация обречена на смерть, политик создал экономическую систему, которая позволяет ему контролировать все важнейшие потоки финансов и оставаться у власти, но она удушает экономику государства.

Об этом бывший советский разведчик, сокурсник президента РФ Владимира Путина по Институту им. Андропова, а сейчас американский финаналитик Юрий Швец, рассказал в эфире телеканала "112 Украина", пишет "Гордон".

В то же время эксперт выразил мнение, что глава РФ будет руководить "до конца, то есть, доведет страну…".

"Россия обречена. При Путине страна обречена на смерть. Это я точно знаю. Так же я изнутри смотрел, что происходило с Советским Союзом", — отметил собеседник.

По его словам, "экономика идет на дно". "Путин создал экономику для чего? Это система, которая позволяет ему контролировать все важнейшие потоки финансов и оставаться у власти. Вот главная задача его экономической системы", — добавил Швец.

"Но эта система не позволяет экономике развиваться. Она ее удушает, понимаете? Поэтому вопрос стоит так: если он остается — экономике крышка. Для того, чтобы она развивалась, нужно его убрать. Но он будет сидеть до конца. То есть, он доведет страну…", — подчеркнул экс-разведчик.

Ранее президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой говорил, что в России люди готовы голодать, лишь бы новый Сталин (советский диктатор Иосиф Сталин — Ред.) продолжал сидеть в Кремле — такова реальность.

Видео: 112 Украина