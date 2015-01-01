Эксперт о переговорах с Россией по газу: ей нужен кризис, а не решение вопросов

Москва добивается одобрения со стороны ЕС по проекту "Северный поток-2", говорит Михаил Гончар.

Михаил Гончар Главред

Украины, России и Евросоюза в Брюсселе 9 декабря завершились безрезультатно, потому что Москва надеется создать очередной газовый кризис.

Об этом эксперт по энергетическим вопросам, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар рассказал на чате в "Главреде".

"России нужен третий газовый кризис, а не решение вопросов зимнего пакета, как на это надеялись в Брюсселе. Третий газовый кризис, по замыслу Кремля, должен стать последним убедительным аргументом для одобрительного решения ЕС по проекту "Северный поток-2", — говорит эксперт по энергетическим вопросам.

Комментируя вопрос о том, сколько "Газпром" зарабатывал ежегодно на украинском рынке газа до войны, Михаил Гончар заметил: "В довоенный период, на пике нефтяных и газовых цен, в период Януковича "Газпром" получал максимальную выручку от продажи газа в Украине на уровне 12-14 миллиардов долларов".

"Столько же "Газпром" получал с немецкого рынка. Сегодня на украинском рынке "Газпром" зарабатывает ноль", — добавил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Напомним, ранее эксперт объяснил, как Украина соскочила с российской "газовой иглы".

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