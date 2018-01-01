"Есть вариант, что поднимут на 73%": как вырастет коммуналка из-за МВФ

В любом случае повышать тарифы придется как минимум на тысячу гривен, подсчитали СМИ.

Главный внешний кредитор Украины –. Без повышения не будет транша, отмечают в Фонде.

По самому негативному сценарию, цена на газ к концу текущего года может вырасти на 73%, пишет "КП в Украине". Если на сегодня действует цена до 8,5 тыс. грн за тысячу кубометров (без НДС), то с октября 2018 года с НДС придется платить 10,2 тыс. грн.

"Правительство же хотело повысить цену на газ с апреля на 8%. То есть на уровень планируемой годовой инфляции. Но через какое-то время эта информация была опровергнута. Потом Владимир Гройсман подтвердил, что переговоры с МВФ по цене газа все-таки ведутся", – отмечается в публикации.

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Так или иначе, но повышать тарифы правительству придется – как минимум на 1000 грн. Промышленность платит сейчас за газ около 7,9 тыс. грн за тысячу "кубов", а население – порядка 6,9 тысяч гривен. Таким образом, повышение цен на газ составит около 15%.

Требование МВФ и коммунальные тарифы в Украине

Рост цен на газ повлечет за собой также повышение тарифов на тепло и горячую воду. Если газ подорожает на 72%, как предлагает "Нафтогаз", то коммунальная платежка за тепло и горячую воду "потяжелеет" минимум на 43%. Для примера: если сейчас украинец платит за отопление 1000 грн в месяц, то после повышения придется выложить уже 1430 грн.

Если же тариф повысится лишь на 15%, то вода и тепло станут дороже на 9-10%.

Ранее в МВФ нашли для украинских властей повод поднять населению цены на газ. Вопросы коррупции в Украине продолжают сильно тревожить представителей Фонда.

Ранее у Гройсмана рассказали о незавидной судьбе траншей МВФ для Украины. Украинская сторона не сможет получить до 2019 года все транши кредита от Международного валютного фонда (МВФ) в рамках программы расширенного финансирования (EFF).