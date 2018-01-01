Финляндия окончательно дала добро на строительство "Северного потока‑2"

Компания Nord Stream 2 AG получила от властей страны все необходимые разрешения.

Власти Финляндии окончательно дали добро на строительство газопровода "Северный поток‑2" РИА Новости

В Финляндии власти выдали все разрешения, необходимые для строительства и эксплуатации газопровода "Северный поток‑2" в финской исключительной экономической зоне (ИЭЗ).

В среду, 11 апреля, компания Nord Stream 2 AG (создана для планирования, строительства и эксплуатации трубопровода) получила второе разрешение, говорится на ее сайте.

"Разрешение было выдано Региональным административным агентством Южной Финляндии в соответствии с законом о воде. Первое разрешение правительства Финляндии на строительство газопровода в финской ИЭЗ было получено на прошлой неделе", — отмечается в сообщении.

Напомним, "Северный поток-2" — это проект магистрального газопровода из РФ в Германию через Балтийское море длиной свыше 1 тысячи 200 км, он является расширением "Северного потока".

Ранее депутаты Европарламента поддержали законопроект Еврокомиссии, которым правила внутреннего газового рынка Европейского союза распространяются на газопроводы, расположенные за пределами континента, в том числе и на "Северный поток-2".

В нем говорится, что трубопровод не соответствует третьему энергопакету ЕС. Эксперты, опираясь на тот факт, что по "Северному потоку-2" в Евросоюзе нет единства, полагают, что принятие документа заблокирует строительство газопровода. Позже в Германии дали добро на строительство "Северного потока-2".