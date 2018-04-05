Финляндия дала добро на строительство "Северного потока-2", но выдвинула условие

Правительство Финляндии разрешило России строить газопровод "Северный поток-2" в своей исключительной экономической зоне (ИЭЗ).

Как сообщили в пресс-службе Кабмина Финляндии, из 1220 км магистрального газопровода через ИЭЗ Финляндии пройдет 374 км, пишут Украинские новости.

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При этом финская сторона потребовала, чтобы проект был выполнен таким образом, чтобы не мешать реализации потенциальных инфраструктурных проектов самой Финляндии.

Как отмечается, согласие финского правительства является условным. Это значит, что для реализации проекта оператор газопровода должен выполнить условия, изложенные в решении Кабмина.

Ранее Германия дала добро на строительство "Северного потока-2". Речь идет о строительстве и эксплуатации трубопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне.

В "Газпроме" предупредили о последствиях запуска новых газопроводов для транзита через Украину. В российском газовом монополисте не говорят о полном прекращении транзита "голубого топлива" через нашу территорию.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко назвал сторонников строительства "Северного потока-2" сообщниками РФ в гибридной войне. Дело об отравлении Скрипаля повлечет за собой последствия для прокладки газопровода, полагает президент.