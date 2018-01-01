Гройсман рассказал, когда Украина преодолеет дефицит газа в газотранспортной системе

Украина выйдет на нормальный объем в ГТС, заверил премьер-министр.

Украина преодолеет дефицит газа в ГТС, заявил Гройсман Reuters

В течение пяти дней будет преодолен дефицит природного газа в газотранспортной системе Украины, который возник после того, как российский "Газпром" снизил давление газа на входе в украинскую ГТС до критически низкого уровня, а также отказался поставлять законтрактованные на март объемы голубого топлива, заявил премьер-министр Владимир Гройсман

"Если говорить в цифрах, это (дефицит газа в ГТС, — ред.) немного больше нескольких десятков миллионов кубов в сутки. По большому счету, такой дефицит наблюдается сегодня, но я подчеркиваю то, что он будет компенсирован и мы выйдем на нормальный объем на протяжении пяти дней", — сказал он во время пресс-конференции, сообщает УНИАН.

Напомним, "Газпром" принял решение с 1 марта прекратить поставки "Нафтогазу". 2 марта российский монополист объявил о разрыве всех газовых контрактов с Украиной. По словам руководителя "Газпрома" Алексея Миллера, компания расторгнет контракты на поставку газа украинским потребителям и на транзит газа в Европу через Украину.

Ранее, 28 февраля, "Нафтогаз" получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по иску украинской компании к "Газпрому", согласно которому арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долл. По итогам рассмотрения двух дел российский "Газпром" остался должен украинской компании 2,56 млрд долл.