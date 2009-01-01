Language Solutions PRO: когда переводчик знает предметную область

Перевод специализированных документов осуществляют специалисты с высшим образованием и многолетним опытом работы в своей сфере.

В условиях глобальной экономики регулярные деловые контакты с иностранными партнёрами — обыденность. При этом нужно не просто передать смысл письменной или устной речи, часто требуется терминологически точный перевод. Именно такой делают специалисты киевской компании Language Solutions PRO. Основанная в 2012 году, она сегодня имеет более 150 постоянных корпоративных клиентов.

Секрет фирмы

Никакого секрета здесь нет: перевод специализированных документов осуществляют специалисты с высшим образованием и многолетним опытом работы в своей сфере. Каким бы срочным не был заказ, работу переводчика обязательно вычитает профильный редактор — клиент должен получить перевод безупречного качества. Неудивительно, что 4 из 5 клиентов вновь обращаются в бюро переводов и становятся постоянными клиентами.

Ещё бы! Письменный и устный перевод от специалистов Language Solutions PRO не только полностью передаёт смысл оригинала, но и оттенки настроения. Чёткая артикуляция, правильное произношение переводчиков-синхронистов облегчают устное общение с иностранцами, поэтому специалистов бюро часто приглашают обслуживать встречи с иностранными партнёрами, выставки, семинары.

Юридически значимый перевод

Правовые документы едва ли не самые сложные для перевода. Каждая мелочь имеет значение, порой решающее. Помните "казнить нельзя помиловать" из детской сказки? Здесь такие случаи исключены.

Нужен ли вам перевод с иностранного языка или на него, можете быть уверены: в Language Solutions PRO с вашим документом будут работать люди, не только хорошо знающие иностранный язык, но и профессионально разбирающиеся в юриспруденции, и в праве зарубежной страны в частности.

Коммерческие договоры, патенты, другие юридические документы могут содержать сведения, разглашение которых нежелательно. Специалисты бюро в обязательном порядке подписывают соглашение о конфиденциальности. Может быть, поэтому услугами фирмы пользуются крупнейшие банки Украины, ведь деньги любят тишину.

Нужен нотариально заверенный перевод любых личных или корпоративных документов? Специалисты LSP возьмут на себя все заботы.

Компьютерные программы

Несколько лет назад Билл Гейтс сказал, что крупнейшим разработчиком компьютерных программ в двадцать первом веке будет Украина. Высокая квалификация украинских программистов общепризнанна в мире.

Но иностранному заказчику требуется программа, интерфейс и описание которой оформлены на понятном ему языке, с соблюдением принятой терминологии. Помочь решить эту задачу — забота бюро переводов.

Бывает наоборот: нужно локализовать иностранную программу. И здесь помогут специалисты Language Solutions PRO.

Перевод технической документации

В повседневной деятельности многих предприятий требуется перевод технологических регламентов, сертификатов соответствия, справочников, инструкций, спецификаций, чертежей и т. д. Language Solutions PRO осуществляет технический перевод в таких областях:

— тяжёлое машиностроение;

— металлургия;

— атомная энергетика;

— автомобильная индустрия;

— переработка нефти и газа;

— медицинское оборудование;

— авиация;

— строительство.

Этот список не полный и содержит только самые популярные сферы технического перевода.

Подведём итог: если вам нужное проверенное бюро переводов в Украине, стоит присмотреться к Language Solutions PRO. Эта компания работает не только в Киеве, но и по всей стране.