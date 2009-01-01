Мусор вместо угля. Чем Украина может заменить донецкий антрацит

Тепловая энергетика не должна быть источником электроэнергии и тепла для украинцев, говорит Владимир Лановой.

Владимир Лановой Главред

Несмотря на предыдущие заявления премьера Владимира Гройсмана о том, что в случае блокады поставок угля с оккупированной территории Донбасса— ситуация не настолько критическая.

Об этом президент Центра рыночных реформ, бывший министр экономики Украины Владимир Лановой рассказал на чате в "Главреде".

"Тепловые электростанции могут в Украине работать не только на угле, но и на других видах топлива — газ, мазут, торф. Надо только пожелать перейти на другие материалы. А упрямое нежелание это делать показывает, что между Ахметовым и действующим украинским правительством действуют договоренности, и правительство фактически работает на Ахметова, на его кошелек, финансируя его предприятия, шахты, электростанции", — говорит экономический эксперт.

"Остро стоит проблема структурных реформ в энергетике, которая уменьшила удельный вес теплоэлектростанций, а среди них работающих на угле, особенно тех, которые используют антрацит. Думаю, тенденция должна заключаться в полном закрытии тепловой энергетики как источника электроэнергии и тепла для украинцев", — подчеркнул президент Центра рыночных реформ.

"Западная Европа показывает примеры, когда "зеленая энергетика" занимает треть и более от общего производства электроэнергии на их территории. А [энергетическая] мафия заинтересована в дальнейшей эксплуатации шахт вместо использования городского мусора, которым завалена украинская земля", — подытожил Владимир Лановой.

Напомним, ранее эксперт рассказал, как с помощью монополий и сверхприбыли энергетическая мафия набивает карманы и финансирует коррупцию вверху.

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