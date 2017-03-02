Блокада загоняет предприятия покупать уголь в России — Гройсман

Блокада поставок угля с неподконтрольной части Донбасса невыгодна Украине, поскольку заставляет украинские предприятия закупать уголь в России.

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал в интервью телеканалу "Настоящее время", сообщает Радио Свобода.

"Я проводил большую встречу с украинскими металлургами — это 17% промышленного производства страны, 25% валютной выручки, это прочная сфера нашей экономики. И когда просто перекрыли путь к украинским недрам, сегодня металлурги говорят, что можно получить нужный им уголь из двух источников: это либо Америка, либо Россия", — заявил он.

"Сегодня блокада загоняет предприятия в то, чтобы покупать уголь в России", — сказал Гройсман.

Как известно, 16 декабря 2016 года бойцы добровольческих батальонов заявили, что, если за 7 дней всех украинских военных не освободят из плена боевиков, начнется блокада оккупированных территорий.

25 января 2017 года люди в камуфляже — "ветераны АТО" и отдельные народные депутаты — заблокировали участок железной дороги в Луганской области, полиция возбудила дело по этому факту.

Блокада привела к дефициту антрацитового угля — 15 февраля в Украине введены чрезвычайные мероприятия в сфере энергетики.

20 февраля глава правительства Владимир Гройсман предложил политическим силам, которые связаны с блокадой ОРДЛО, найти общее решение проблемы путем переговоров.

1 марата штаб блокады ОРДЛО заявил об открытии мобильного поста на трассе Курахово-Марьинка.

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Видео: radiosvoboda.org