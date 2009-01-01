НБУ снова снизил курс гривны: доллар подорожал на несколько копеек

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 3152,9325 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на шесть копеек.
Официальный курс гривны на 27 октября:
100 долларов — 2682,6619 грн (26 октября — 2677,0046);
100 евро — 3152,9325 грн (3154,8499);
10 рублей — 4,6442 грн (4,6464).
Ранее ряд экспертов рассказали "Главреду", кому выгодно падение гривны, какие задачи решаются ее девальвацией, а также насколько оправданы прогнозы и ожидания Кабмина. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.