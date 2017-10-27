НБУ снова снизил курс гривны: доллар подорожал на несколько копеек

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 3152,9325 грн.
Национальный банк снова снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на шесть копеек.
Официальный курс гривны на 27 октября:
100 долларов — 2682,6619 грн (26 октября — 2677,0046);
100 евро — 3152,9325 грн (3154,8499);
10 рублей — 4,6442 грн (4,6464).
Ранее ряд экспертов рассказали "Главреду", кому выгодно падение гривны, какие задачи решаются ее девальвацией, а также насколько оправданы прогнозы и ожидания Кабмина. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.