НБУ снова снизил курс гривны: доллар подорожал на несколько копеек

Национальный банк снова снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на шесть копеек.

Официальный курс гривны на 27 октября:

100 долларов — 2682,6619 грн (26 октября — 2677,0046);

100 евро — 3152,9325 грн (3154,8499);

10 рублей — 4,6442 грн (4,6464).

Ранее ряд экспертов рассказали "Главреду", кому выгодно падение гривны, какие задачи решаются ее девальвацией, а также насколько оправданы прогнозы и ожидания Кабмина. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.