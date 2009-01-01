Оккупанты ударили рублем по должникам за коммуналку — соцвыплаты в ДНР урезали на 20%

"Власти" оригинально решают проблему задолженности.
Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.
По данным украинской разведки, самозваные "власти" ДНР под предлогом решения проблемы задолженности жителями временно оккупированных территорий за оплату коммунальных услуг ввели практику изъятия части их соцвыплат.
В августе лица, имеющие такую задолженность, получили на 20 процентов меньше средств по сравнению с прошлым месяцем. При этом, оккупационные российские власти заблаговременно не предупредили "должников", которые узнали об ограничении только после недополучения части социальных выплат.
Ранее "Главред" сообщал, что в армии ДНР командиры довели "морпеха" до самоубийства угрозой невыплаты "зарплаты".