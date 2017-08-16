Оккупанты ударили рублем по должникам за коммуналку — соцвыплаты в ДНР урезали на 20%

В условиях снижения Россией объемов расходов на содержание ЛДHР и отсутствия других источников финансирования оккупационные власти усиливают меры по экономии "бюджетных" средств, в том числе за счет сокращения финансирования социальных программ.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

По данным украинской разведки, самозваные "власти" ДНР под предлогом решения проблемы задолженности жителями временно оккупированных территорий за оплату коммунальных услуг ввели практику изъятия части их соцвыплат.

В августе лица, имеющие такую ​​задолженность, получили на 20 процентов меньше средств по сравнению с прошлым месяцем. При этом, оккупационные российские власти заблаговременно не предупредили "должников", которые узнали об ограничении только после недополучения части социальных выплат.

Ранее "Главред" сообщал, что в армии ДНР командиры довели "морпеха" до самоубийства угрозой невыплаты "зарплаты".