СБУ назвала имя экс-депутата Рады, который финансировал боевиков "ЛДНР"

К финансированию боевиков ДНР и ЛНР причастен экс-депутат, лидер "Родины" Игорь Марков.

Сотрудники Службы безопасности Украины раскрыли факты финансирования бывшим депутатом Одесского горсовета совместно с менеджментом стройкомпании незаконных вооруженных формирований так называемых "Донецкой и Луганской народных республик" ("ДНР" и "ЛНР").

Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники установили, что один из крупных одесских застройщиков не отображает в декларации часть проданной недвижимости, получая средства наличными. Деньги передавались бывшему депутату горсовета, который имеет интересы в строительном бизнесе.

Объявленный в международный розыск депутат скрывается от украинского правосудия на территории России. Полученные деньги он направляет террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР".

Открыто уголовное производство по части 2 ст. 258-5 УК Украины. В офисах стройкомпании и местах проживания фигурантов проводятся обыски.

По информации "Думской", под данное описание СБУ, подходят несколько бывших депутатов (в частности, от пророссийской "Родины") и несколько стройкомпаний.

По неофициальной информации, к финансированию боевиков причастен экс-депутат украинского парламента, лидер "Родины" Игорь Марков. А обыски проводятся в офисах компании, выкупившей у него ряд объектов недвижимости.

Также издание пишет, что в офисах одесской стройкомпании "Кадорр" известного бизнесмена Аднана Кивана сотрудники СБУ проводят следственные действия

"Это одна из проверок, которых сейчас очень много, — заявил представитель компании. — В любом случае "Кадорр" выполнит все обязательства перед своими партнерами и клиентами".

По информации издания, что "Кадорр" неоднократно оказывал помощь участникам АТО, в том числе предоставлял квартиры фронтовикам. Лично о Киване известна его патриотическая и антироссийская позиция в связи с действиями РФ на востоке Украины и в Сирии.

Напомним, Украина ввела санкции против российских компаний, финансировавших боевиков ДНР и ЛНР.