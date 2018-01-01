Соглашение на миллиард. Украина договорилась с General Electric о совместном производстве локомотивов

Рамочное соглашение предусматривает 15-летнее партнёрство.

Украина договорилась с GE о производстве локомотивов railwaygazette.com

Cоглашение о совместном производстве подвижного состава на сумму 1 млрд долларов подписала государственная компания "Укрзалізниця" подписала с американской компанией General Electric.

Документ был подписан и. о. главы правления "Укрзалізниці" Евгением Кравцовым и исполнительным директором General Electric Transportation Рафаелем Сантаной в присутствии президента Украины Петра Порошенко и посла США Мари Йованович и главы правления "Укрэксимбанка" Александра Гриценко, сообщает УНИАН.

"Это очень важный день для всей экономики. Могу раскрыть тайну, как это все началось. В июне в ходе моего визита в Америку мы обсудили с Трампом (президентом США Дональдом Трампом, — ред.), что отношения наших стран должны найти практический характер. Многие годы УЗ была недофинансирована. Компания нуждается в подвижном составе, новых локомотивах. Очень быстро был подписан контракт на сумму 1 млрд долл. Репутация GE очень высокая. Она приходит в те страны, где толерантность к коррупции очень низкая. Поэтому приход в Украину — это показатель доверия", — сказал Порошенко.

Президент отметил, что роль "Укрэксимбанка" заключается в кредитовании "Укралізниці" на условиях лизинга на первом этапе соглашения с гарантиями американского Citybank.

Рамочное соглашение предусматривает 15-летнее партнёрство — модернизацию до 74 локомотивов, поставку до 225 новых локомотивов GE серии Evolution до 2034 года и их долгосрочное обслуживание.

Локализация производственного процесса в Украине достигнет 40%, благодаря чему украинские предприятия будут вовлечены в кооперацию GE и смогут стать поставщиками товаров и услуг для GE.

В рамках реализации первого этапа соглашения также заключен договор купли-продажи между General Electric и "Укрэксимбанком" на поставку в конце 2018 года и в начале 2019 года 30 грузовых дизельных локомотивов GE TE33AC с уровнем локализации 10%.

Напомним, 3 октября прошлого года президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом и исполнительным директором американской компании General Electric Transportation Джейми Миллером, на которой, в частности, обсуждались перспективы участия американской стороны в модернизации "Укрзализныци".