"Теперь уголек на складе лежит". Шахты "ДНР" резко сократили добычу угля

Добытый уголь некому продавать.

Шахта работает на половину мощности

Сотрудникам крупнейшей шахты ОРДЛО "Комсомолец Донбасса" объявили, что до конца года они будут работать только по две недели в месяц. В связи с тем, что нет спроса на добытый уголь и некуда его продавать. Об говорится в приказе директора шахты, который журналист Денис Казанский выложил на своей странице в Facebook.

"В связи со снижением потребления продукции ГП "Шахта Комсолец Донбасса" на внутреннем рынке ДНР, отсутствия альтернативного рынка сбыта угольной продукции в летне-осенний период, предусматривается снижение объемов добычи угля, что повлечент за собой изменения организации производства и труда (сокращение времени задействования имеющегося штата работниковшахты по их основной работе в период с июня по декабрь 2018 года)", - говорится в документе.

Казанский напоминает, что Украина отказалась от закупки угля с оккупированных территорий Донбасса.

"Раньше уголь бандеровцам приходилось отправлять, но потом умные люди объяснили народу Донбасса, что нужно на референдум сходить, чтобы больше не кормить фашистов. Теперь уголек на складе лежит, в сохранности. Хорошо придумано", - отметил журналист.

Напомним, более половины от всего объема угля Украина в 2017 году закупила в России. США стали вторым по важности поставщиком. Именно пенсильванским углем Украина прошлым летом заменила уголь с "ДНР". На третьем месте по поставкам угля в нашу страну - Канада.

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