У Медведева вспомнили, что Украина два года обходится без российского газа

Новак заинтересовался динамикой заполнения украинских подземных хранилищ газа.

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Об этом глава минэнерго РФ Александр Новак заявил в кулуарах экономического форума во Владивостоке, сообщает "Прайм".

"Нет", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Они закупают реверсом газ сейчас. Будем смотреть динамику заполнения хранилищ ПХГ, тогда только можно будет говорить — это первое. Второе — многое зависеть будет от того, какая будет температура зимой. Сейчас прогнозировать трудно. Прошлую зиму прошли же, зима была теплая", — добавил Новак на вопрос о том, сможет ли Украина пережить зиму без российского газа.

Ранее "Главред" сообщал, что Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.