В Мариуполе мужчина на авто сбил 2-летнего ребенка и скрылся

Злоумышленника уже задержали правоохранители.

Скорая помощь, иллюстрация

В воскресенье, 17 сентября, в Мариуполе Донецкой областидвухлетнего мальчика и скрылся с места аварии, позже виновника задержали, им оказался 76-летний житель захваченного Донецка.

Об этом говорится на странице в Facebook Главного управления Национальной полиции в регионе.

В ведомстве уточнили, что инцидент случился у остановки "Центральный рынок", к счастью, ребенок получил незначительные повреждения лица.

"В ходе опроса (очевидцев — Ред.) выяснилось, что наезд совершил автомобиль серого цвета марки Renault, также свидетели указали направление, куда поехала машина", — отметили в Нацполиции.

По ее данным, виновника ДТП задержали на въезде в Мариуполь. Решается вопрос об открытии производства по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).

Напомним, 9 сентября в Голосеевском районе Киева авто, по предварительным данным, — Mersedes Sprinter — сбил мужчину-велосипедиста, пострадавший скончался от полученных травм на месте происшествия.