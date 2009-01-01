В МИД Украины назвали решение Стокгольмского трибунала по газовому контракту "однозначной победой"

Интерес Украины в этом деле заключается в том, чтобы поставки газа в Украину базировалось на европейских принципах.

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сообщила, что Стокгольмский трибунал удовлетворил ряд требований НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Как рассказала Зеркаль, решение Стокгольмского арбитражного института сегодня, 31 мая, "дает ответы на правовые вопросы в споре по контракту 2009 года о поставках газа между "Нафтогазом" и компанией "Газпромом".

По ее словам, позиция трибунала по ключевым вопросам оказалась такой:

- условие "бери или плати" отменено полностью ("львиная часть финансовых требований Газпрома", — отметила Зеркаль);

- запрет реэкспорта отменен полностью;

- формула цены пересмотрена с 2014 года — "европейский хаб"

"Это однозначная победа. Евроинтеграция в силе", — отметила замглавы МИД Украины.

Она отметила, что интерес Украины в этом деле заключается в том, чтобы поставки газа в Украину базировалось на европейских принципах и правилах функционирования рынка газа, "как того требует национальное законодательство, положения Договора об учреждении Энергетического сообщества и Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС".

"Единственная компания, которая агрессивно выступает против этого — "Газпром". Поскольку при таких обстоятельствах изменить контракт путем переговоров было невозможно", — отметила Зеркаль.

Летом 2014 года "Нафтогаз" и "Газпром" подали друг против друга иски в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма. Обе жалобы касались договора купли-продажи газа, который был заключен в 2009 году.

"Нафтогаз" призывал суд признать принцип "бери-или-плати" не применимым в мировой практике; также украинская сторона считает не рыночной контрактную формулу определения цены на газ. Также "Нафтогаз" потребовал вернуть 17,87 млрд долларов за газ, приобретенный с 20 мая 2011 по октябрь 2015 года.

"Газпром", в свою очередь, призывает "Нафтогаз" следовать контракту и оплатить все записанные в нем объемы газа, а также заплатить штрафы — в сумме на 45,78 млрд долларов.

В октябре 2014 года "Нафтогаз" дополнительно подал жалобу по транзитному контракту, который был подписан в том же 2009 году. По этому делу "Нафтогаз" надеется взыскать с российской компании 12,09 млрд долларов. "Газпром" требует 6,64 млрд долларов.

Общая сумма взаимных претензий уже превысила 80 млрд долларов.

Напомним, "Газпром" увеличил требования к "Нафтогазу" до 37 млрд долларов.