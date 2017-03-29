"Нафтогаз" требует отменить решение Еврокомиссии по газопроводу OPAL

Национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" подал иск в Общий суд Европейского суда справедливости, в котором заявляет о необходимости отменить решение Еврокомиссии о расширенном доступе российского газового монополиста "Газпрома" к газопроводу OPAL, по которому газ поступает из "Северного потока" на рынки Центральной Европы.

Как сообщает пресс-служба компании, "27 марта "Нафтогаз Украины" подал в Общий суд Европейского суда справедливости иск против Европейской комиссии с требованием отменить решение от 28 октября 2016 года, которое позволяет "Газпрому" значительно увеличить использование мощностей газопровода OPAL и объемы прокачки газа через "Северный поток".

Согласно позиции госхолдинга, принятие данного решения ЕК без консультаций с Украиной нарушает статью 274 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также обязательства ЕС по Договору к Энергетической Хартии и Договору об учреждении Энергетического сообщества.

"Нафтогаз" аргументирует свой иск тем, что решение было принято за пределами полномочий Комиссии. Кроме того, оно противоречит Директиве ЕС 2009/73 и не способствует усилению конкуренции, создает угрозы безопасности снабжения Украины и других восточноевропейских стран, а также эффективному функционированию внутреннего рынка ЕС и Энергетического сообщества, поскольку усиливает доминирование "Газпрома" и связанных с ним компаний", — отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее сообщалось, что в НАК "Нафтогаз Украина" решили дважды в год пересматривать цены на газ для населения.