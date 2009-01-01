Войны и мятежи. Чем Украине грозит падение курса гривны

С 1916 года осуществлялась фальсификация денег, говорит Владимир Лановой.
Об этом президент Центра рыночных реформ, бывший министр экономики Украины Владимир Лановой рассказал на чате в "Главреде".
"Функционирующий в Украине олигархический строй нацелен на выведение валютных ресурсов страны за рубеж. Это фактически эксплуатация людей, природных, интеллектуальных ресурсов без восстановления и развития. И в этих условиях надеяться, что гривна будет стабильной — не стоит", — экономический эксперт.
"Никто из нас не мог поверить, что с 1996 года, когда курс был 1,8 гривен за доллар, он упадет в десятки раз. Но система работала как раз в этом направлении, предоставляя нам условные денежные знаки вместо "твердой валюты", — посетовал экс-министр.
"Фактически в эти годы осуществлялась фальсификация денег, как в Средневековье королевская казна намеренно уменьшала вес золотых и серебряных монет для собственного обогащения. Кстати, это приводило к войнам и мятежам. То же самое делает наша власть. Пока не будет твердой денежной единицы, у нас не будет государства. А падение курса зависит от наглости украинского руководства", — подытожил Владимир Лановой.
Напомним, ранее эксперт рассказал о сверхприбылях энергетической мафии и кому выгодны тарифы и субсидии в ЖКХ.