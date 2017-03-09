Войны и мятежи. Чем Украине грозит падение курса гривны

Будущее курса гривны зависит от наглости украинского руководства, которое намеренно девальвирует национальные деньги для вывода валютных ресурсов страны за рубеж.

Об этом президент Центра рыночных реформ, бывший министр экономики Украины Владимир Лановой рассказал на чате в "Главреде".

"Функционирующий в Украине олигархический строй нацелен на выведение валютных ресурсов страны за рубеж. Это фактически эксплуатация людей, природных, интеллектуальных ресурсов без восстановления и развития. И в этих условиях надеяться, что гривна будет стабильной — не стоит", — экономический эксперт.

"Никто из нас не мог поверить, что с 1996 года, когда курс был 1,8 гривен за доллар, он упадет в десятки раз. Но система работала как раз в этом направлении, предоставляя нам условные денежные знаки вместо "твердой валюты", — посетовал экс-министр.

"Фактически в эти годы осуществлялась фальсификация денег, как в Средневековье королевская казна намеренно уменьшала вес золотых и серебряных монет для собственного обогащения. Кстати, это приводило к войнам и мятежам. То же самое делает наша власть. Пока не будет твердой денежной единицы, у нас не будет государства. А падение курса зависит от наглости украинского руководства", — подытожил Владимир Лановой.

Напомним, ранее эксперт рассказал о сверхприбылях энергетической мафии и кому выгодны тарифы и субсидии в ЖКХ.