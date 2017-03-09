Сверхприбыли энергетической мафии. Кому выгодны тарифы и субсидии в ЖКХ

Внедренная система субсидий в тарифы на услуги ЖКХ приводит к искажению экономики, концентрации сверхприбылей в топливно-энергетической сфере и разрушает баланс между потребностями и предложением на этом рынке.

Об этом президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины Владимир Лановой рассказал на чате в "Главреде".

"Цены не могут расти в несколько раз в течение одного года. Без субсидий никто бы не покупал и не оплачивал эти услуги — и сектор бы остановился. С субсидиями никто не заинтересован в снижении потребления энергетических товаров и услуг", — говорит эксперт.

"Итак, мы идем к гипертрофии энергетического сектора экономики, а не экономии ресурсов, и к сверхприбылям для энергетической мафии. Средства людей, которые могли бы вкладываться в экономику через депозиты банков, частные инвестиции и т.д., идут на нужды этой мафии. В результате не развиваются новые отрасли и деформируется структура национального производства", — считает экономист.

По его мнению, стоимость услуг нужно вернуть на прежний уровень — 2-2,5 гривны за кубометр газа, а новые тарифы — устанавливать по согласованию между производителями и потребителями и отдать решение этого вопроса на местный уровень.

"Еще нужно распустить НКРЭ, которая проталкивает интересы монополистов, и предоставить новой структуре другие полномочий и независимости от правительства. Эта комиссия не может устанавливать цены и тарифы", — подытожил Владимир Лановой.

Ранее "Главред" сообщал, что в Кабмине решили, что на отопление домов украинцев хватит 8 млрд кубометров газа вместо 19-ти. А в целом украинцы теряют более 60% газа, идущего на отопление, однако платят за него.