"Захват огромных массивов". Эксперт назвал риски свободной продажи земли в Украине

В Украине огромные массивы находятся в распоряжении государства, отметил Лановой.

Владимир Лановой Главред

В Украине нет ни рынка земель , ни механизмов его справедливого регулирования.

Об этом президент Центра рыночных реформ, бывший министр экономики Украины Владимир Лановой рассказал на чате в "Главреде".

Он отметил, что в Украине огромные массивы находятся в распоряжении государства, а также у крестьян, которые сами не осуществляют хозяйственной деятельности.

"Любая свободная продажа земли в таких условиях приведет к захвату огромных массивов теми, у кого есть деньги, без всякой ответственности по эффективному и целевому использованию этих земель. К нам придут компании с огромными денежными средствами, работа которых будет истощать наши земли, угодья. Через несколько лет они уйдут из Украины и оставят за собой пустырь — ни крестьян, ни качественных земель", — отметил он.

Об истощении плодородных земель он предложил проследить на примере Франции, в которой разрушен слой плодородных угодий.

"Мы должны разработать специальный протекционистский механизм использования, аренды, финансирования и кредитования активных аграрных предприятий, а не латифундистов, которые не являются ни крестьянами, ни хозяйственниками, а только качают миллионные суммы за сотрудничество с иностранцами. Реформа в аграрном секторе — многоплановая. Этому можно уделить отдельный разговор, но не сегодня", — добавил Лановой.

Больше читайте на "Главреде":"Володимир Лановий: блокада викликала паніку в Москві та на окупованих територіях".