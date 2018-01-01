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Актер из "Игры престолов" рассказал о самой шокирующей сцене сериала

Сегодня, 14:45

Он не смог заставить себя посмотреть ту серию, где присутствовал этот эпизод.

николай костер-вальдау
Николай отметил, что даже читать об этой сцене в сценарии ему было тяжело Википедия
Актер Николай Костер-Вальдау, ставший широко известным благодаря роли Джейме Ланнистера в многосерийной саге "Игра престолов", рассказал об эпизоде сериала, который не смог посмотреть.

Самой шокирующей для Костера-Вальдау, чей персонаж в "ИП", напомним, тоже не образец добродетели, оказалась жестокая сцена из девятой серии пятого сезона; в ней Станнис Баратеон по наущению жрицы Бога огня Мелисандры позволяет ей сжечь его дочь Ширен на костре, чтобы победить в грядущем сражении, сообщает Variety.

"Это было очень жестоко. Я понимаю, зачем шоураннеры сериала сделали это, но я просто не мог на это смотреть. Даже читать об этом в сценарии было тяжело", — признался Костер-Вальдау.

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Напомним, Известный интернет-карикатурист Богдан Процишин  подготовил и выпустил календарь Game for Throne с "фотожабами" на украинских политиков в образе героев известного сериала "Игра престолов".

Ранее OBOZREVATEL сообщил, Джордж Мартин раскрыл первые подробности будущего приквела "Игры престолов".

 
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Теги:  
Игра престолов, Костер-Вальдау, сериал, Ланнистер, ИП, мнение
ПО МАТЕРИАЛАМ:variety.com
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