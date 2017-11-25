Блогер спел "лугогвардейский" романс о перевороте в Лганске: не падайте духом, поручик Плотницкий

Известный блогер Богдан Процишин перепел романс Александра Малинина "Поручик Голицын" на свой лад: он называется "Поручик Плотницкий". Песня — о беглом экс-главаре "ЛНР" Игоре Плотницком.

"Колектив "ЛНР" и Процишин Богдан поздравляют Игоря Плотницкого с его выходом на пенсию и дарят ему этот лугогвардейский романс!" — говорится в описании к видео.

Напомним, эксперт Дмитрий Снегирев предрек незавидную судьбу Захарченко и Плотницкому.

Как известно, 24 ноября главарь самопровозглашенной "Луганской народной республики" Игорь Плотницкий написал заявление об отставке по состоянию здоровья.

23 ноября Плотницкий выехал в Россию, а в оккупированный Луганск вошли регулярные подразделения армии РФ численностью около 1 тыс. военнослужащих, включая спецназ ГРУ и спецназовцев МВД РФ, а также тяжелая техника: танки, БТР, артиллерийские установки.

На смену Плотницкому пришел бывший "министр госбезопасности" Леонид Пасечник.