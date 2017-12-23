-
Украинский карикатурист для календаря превратил политиков в героев "Игры престолов": фото www.facebook.com/ProtsyshynOfficial
-
Украинский карикатурист для календаря превратил политиков в героев "Игры престолов": фото www.facebook.com/ProtsyshynOfficial
-
Украинский карикатурист для календаря превратил политиков в героев "Игры престолов": фото www.facebook.com/ProtsyshynOfficial
-
Украинский карикатурист для календаря превратил политиков в героев "Игры престолов": фото www.facebook.com/ProtsyshynOfficial
-
Украинский карикатурист для календаря превратил политиков в героев "Игры престолов": фото www.facebook.com/ProtsyshynOfficial
-
Украинский карикатурист для календаря превратил политиков в героев "Игры престолов": фото www.facebook.com/ProtsyshynOfficial
-
Украинский карикатурист для календаря превратил политиков в героев "Игры престолов": фото www.facebook.com/ProtsyshynOfficial
-
Украинский карикатурист для календаря превратил политиков в героев "Игры престолов": фото www.facebook.com/ProtsyshynOfficial
-
Украинский карикатурист для календаря превратил политиков в героев "Игры престолов": фото www.facebook.com/ProtsyshynOfficial
-
Украинский карикатурист для календаря превратил политиков в героев "Игры престолов": фото www.facebook.com/ProtsyshynOfficial
-
Украинский карикатурист для календаря превратил политиков в героев "Игры престолов": фото www.facebook.com/ProtsyshynOfficial
-
Украинский карикатурист для календаря превратил политиков в героев "Игры престолов": фото www.facebook.com/ProtsyshynOfficial
-
Украинский карикатурист для календаря превратил политиков в героев "Игры престолов": фото www.facebook.com/ProtsyshynOfficial
Известный интернет-карикатурист Богдан Процишин подготовил и выпустил календарь Game for Throne (в переводе с английского − Игра за престол) с "фотожабами" на украинских политиков в образе героев известного сериала "Игра престолов".
Исключение составил лишь президент РФ Владимир Путин в образе Короля Ночи.
Напомним, ранее в интернете появилась серия "фотожаб" с украинскими политиками во время снегопада.