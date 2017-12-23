Украинский карикатурист для календаря превратил политиков в героев "Игры престолов": фото

Известный интернет-карикатурист Богдан Процишин подготовил и выпустил календарь Game for Throne (в переводе с английского − Игра за престол) с "фотожабами" на украинских политиков в образе героев известного сериала "Игра престолов".

Исключение составил лишь президент РФ Владимир Путин в образе Короля Ночи.

Напомним, ранее в интернете появилась серия "фотожаб" с украинскими политиками во время снегопада.