Актер из "Игры престолов" рассказал о самой шокирующей сцене сериала

Он не смог заставить себя посмотреть ту серию, где присутствовал этот эпизод.
Актер Николай Костер-Вальдау, ставший широко известным благодаря роли Джейме Ланнистера в многосерийной саге "Игра престолов", рассказал об эпизоде сериала, который не смог посмотреть.
Самой шокирующей для Костера-Вальдау, чей персонаж в "ИП", напомним, тоже не образец добродетели, оказалась жестокая сцена из девятой серии пятого сезона; в ней Станнис Баратеон по наущению жрицы Бога огня Мелисандры позволяет ей сжечь его дочь Ширен на костре, чтобы победить в грядущем сражении, сообщает Variety.
"Это было очень жестоко. Я понимаю, зачем шоураннеры сериала сделали это, но я просто не мог на это смотреть. Даже читать об этом в сценарии было тяжело", — признался Костер-Вальдау.
.@nikolajcw discusses the 'fine balance' of controversial storylines on #GameOfThrones https://t.co/M7AeczDJAA #VarietyStudio at #CannesLions presented by @inscapetv | @ispottv pic.twitter.com/eqh0GhefWp— Variety (@Variety) 20 червня 2018 р.
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Напомним, Известный интернет-карикатурист Богдан Процишин подготовил и выпустил календарь Game for Throne с "фотожабами" на украинских политиков в образе героев известного сериала "Игра престолов".
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