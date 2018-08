Актер из "Игры престолов" рассказал о самой шокирующей сцене сериала

Актер Николай Костер-Вальдау, ставший широко известным благодаря роли Джейме Ланнистера в многосерийной саге "Игра престолов", рассказал об эпизоде сериала, который не смог посмотреть.

Самой шокирующей для Костера-Вальдау, чей персонаж в "ИП", напомним, тоже не образец добродетели, оказалась жестокая сцена из девятой серии пятого сезона; в ней Станнис Баратеон по наущению жрицы Бога огня Мелисандры позволяет ей сжечь его дочь Ширен на костре, чтобы победить в грядущем сражении, сообщает Variety.

"Это было очень жестоко. Я понимаю, зачем шоураннеры сериала сделали это, но я просто не мог на это смотреть. Даже читать об этом в сценарии было тяжело", — признался Костер-Вальдау.

