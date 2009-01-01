На российском ТВ истерика из-за украинского комикса

Сторонники Путина назвали украинский комикс олицетворением "грубой подлой националистической украинской пропаганды".

Во время пропагандистского шоу на одном из прокремлевских телеканалов раскритиковали украинский стимпанк-комикс "Воля. The Will".

Видео с самыми эпическими моментами эфира опубликовал внефракционный нардеп Борислав Береза на своей странице в Facebook, передает "24 Телеканал".

"Ребятам, что нарисовали комикс, респект! Смотреть и смеяться с 2 минуты и 55 секунды", — отметил политик.

Так, на кадрах сторонники Путина, в частности, назвали украинский комикс олицетворением "грубой подлой националистической украинской пропаганды".

"Кровавый абсолютно мультфильм — суть и отображение нынешнего государства, которое называется Украина", — отметил один из кремлевских пропагандистов.

Правда, один из гостей студии с проукраинской позицией отметил, что в России нет таких комиксов, но есть такие пропагандистские шоу, которые заменяют все комиксы вместе взятые. Позже мужчину обвинили в том, что он — рупор украинской пропаганды.

Напомним, Жванецкий затроллил российское ТВ.