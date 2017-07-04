Береза о запрете въезда Машкова: нефиг было в наш Крым без спроса ездить

На днях российскому актеру Владимиру Машкову запретили въезд в Украину.

Нардер Борислав Береза довольно жестко прокомментировал эту новость у себя на странице в Facebook.

"Сначала актер Владимир Машков посетил аннексированный Крым для участия в съёмках фильма "Экипаж". А после этого захотел приехать в Одессу, чтобы сыграть Гоцмана в продолжении фильма "Ликвидация". Так вот его не пустили в Украину и теперь съёмок в Одессе не будет. Максимум, после всего этого, он сможет сыграть Поцмана в каком-нибудь другом сериале. Нефиг было в наш Крым без спроса ездить", — написал Береза.

Первый сезон "Ликвидации", где Машков сыграл главу отдела по борьбе с бандитизмом в Одессе, вышел на экраны еще в 2007-м году.

Напомним, украинский режиссер рассказал, почему доверяет СБУ и поддерживает запрет на въезд российским актерам.