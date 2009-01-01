Отрезание московской пуповины. Кто выиграл от прекращения потока российских гастролеров в Украину

Отсутствие агрессивного соседа положительно влияет на украинский шоубиз, говорит Владимир Цибулько.

Владимир Цибулько Главред

После того, как был, которым запрещен въезд в Украину за одобрение оккупации Крыма и оправдание вооруженной агрессии на Донбассе, отечественный шоу-бизнес только выиграл.

Об этом политолог Владимир Цибулько рассказал на чате в "Главреде".

"Выиграли все. В предыдущие годы Россия вывозила из Украины полмиллиарда гривен в виде гонораров артистов, денег от продажи билетов, плюс продажа продукции (дисков, кино и т.д.). Теперь эти деньги начинают перетекать украинским исполнителям", — говорит политический эксперт.

"Инфраструктура производства музыкальной продукции в Украине довольно неплохая. У нас есть хорошо оборудованные студии, высококлассные звукорежиссеры, аранжировщики и композиторы. Можно сказать, что российский шоу-бизнес на 40% обеспечивается из Украины. Многие российские исполнителей первого порядка писались в Киеве, в наших студиях. Не говорю уж о клипмейкерах. Ведь украинская клипмейкерская культура была признана одной из лучших на постсоветском пространстве", — напомнил политолог.

"Все это сейчас переориентируется на украинских исполнителей. Думаю, что отсутствие агрессивного соседа на украинском рынке дает основания создавать не только для внутреннего украинского рынка украинскую музыку, но и англоязычную музыку для экспорта. Последние молодежные группы, которые появились в Украине, которые записали альбомы на английском, получили неплохую ротацию в мире. Поэтому это как раз надежда на то, что отрезание пуповины от Москвы нас быстро переориентирует на полноценные отношения с западным музыкальным шоубизнесовым миром", — резюмировал Владимир Цибулько.

Напомним, ранее политолог объяснил, почему россияне должны 300 раз подумать об участии в "Евровидении-2017".

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