Политолог объяснил, почему россияне должны 300 раз подумать об участии в "Евровидении-2017"

Украина может отменить "черные списки" российских артистов, угрожающих нашей национальной безопасности, на период "Евровидения-2017", но только с одним условием.

Об этом политолог Владимир Цибулько рассказал на чате в "Главреде".

"Черные списки" — это зеркальный ответ на действия России. Украина может отменить эти списки при условии, если РФ отменит соответствующие списки украинских артистов и начнет проводить активные гастрольные туры наших исполнителей", — говорит эксперт.

"Евровидение" — это не культурное событие, а информационно-шоубизнесовое, хотя песенные соревнования очень напоминают культурное явление. В данном случае это своего рода сплав культуры и шоу-бизнеса. Джамала сама по себе стала явлением культуры, а не только шоу-бизнеса. Во всем мире "Евровидение" рассматривается как шоубизнесовое событие, которое призвано довольно недорого популяризировать страну, проводящую конкурс. Нам надо суметь использовать те возможности, которые Джамала нам обеспечила своей победой", — выразил пожелание эксперт.

Комментируя вопрос, как Украина в следующем году должна принять участника от России на "Евровидении", Владимир Цибулько заметил: "Как и всех остальных. Мы же не будем возить его в клетке. Хотя, очевидно, многие украинцы или вообще не хотели бы видеть представителя от России, либо хотели бы видеть его в клетке, словно какую-то обезьяну".

"Представитель России должен понимать, что он является представителем страны-агрессора, страны, действия которой привели к гибели десятков тысяч украинцев. Ему не лишне будет раз 300 подумать, участвовать ли в конкурсе, который пройдет в Киеве. Ведь и его группа поддержки, и журналистская группа столкнется с неприятием и бытовой агрессией", — поделился мнением политолог.

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