Стивен Кинг сравнил Трампа с хулиганом, который портит дорогое авто

Американский писательсравнил президента СШАс хулиганом, который портит дорогой автомобиль.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

В то же время литератор уточнил, что хорошим авто являются Штаты.

"Представьте хулигана, который насыпает сахар в бензобак дорогой и аккуратной машины. Трамп — это хулиган. Америка — это машина", — отметил Кинг.

Imagine a hooligan pouring sugar into the gas tank of an expensive and well-maintained car. Trump is that hooligan. America is that car.