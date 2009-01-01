Суд вынес приговор водителю грузовика, по вине которого погиб известный певец Левицкий

Дорожно-транспортное происшествие случилось 2 июля 2015 года на автодороге "Львов-Тернополь".

Владислав Левицкий Facebook Владислава Левицкого

Львовский суд приговорил к шести с половиной годам лишения свободы водителя седельного тягача MAN, который спровоцировал дорожно-транспортное происшествие в 2015 году, в результате которого погиб известный певец Владислав Левицкий.

Об этом в Facebook сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

"Во время рассмотрения дела суд признал водителя седельного тягача MAN, 48-летнего жителя Львовской области, виновным в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли трое человек, и назначил ему наказание — шесть лет и шесть месяцев лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на три года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, рассматривая дело, суд признал, что водитель седельного тягача "проявил невнимательность к дорожной обстановке... и, пересекая сплошную линию дорожной разметки, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Toyota Corolla.

Также суд учел, что "после совершения ДТП водитель не пытался оказать медицинскую помощь пострадавшим и не вызвал скорую медицинскую помощь".

Также ранее Галицкий суд Львова приговорил двух местных жителей к восьми и трем годам заключения за то, что, увидев аварию тягача с Toyota Corolla, за рулем которой был Левицкий, они, вместо того чтобы оказать помощь пострадавшим, ограбили их. Причем, с ребенка цепочку, браслет и сережки снимали, когда девочка была еще жива, пишут Вести.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось 2 июля 2015 года в 22:30 на автодороге "Львов-Тернополь" возле села Большая Ольшаница Золочевского района Львовской области. В результате столкновения автопоезда с Toyota Corolla, за рулем которого находился известный львовский певец Владислав Левицкий, водитель легковушки, а также двое его пассажиров — сестра и семилетняя племянница, от полученных травм скончались на месте происшествия.

Отметим, Владислав Левицкий в 2008 году стал обладателем III премии Международного фестиваля искусств "Славянский базар" в Витебске, а в 2009 году — лауреатом конкурса "Новая волна" в Юрмале. В 2010 и 2011 годах был финалистом национального отбора "Евровидения".