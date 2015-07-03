Жуткое ДТП на Львовщине: погиб певец Владислав Левицкий с сестрой и племянницей

В ночь на пятницу, 3 июля, в жутком ДТП на Львовщине погиб известный украинский певец Владислав Левицкий. — его авто врезалось в фуру. В машине вместе с Левицким была родная сестра Наталья и племянница — они тоже погибли.

Первой о трагедии сообщила львовская певица Ирина Федишин.

"Страшная новость. Не стало еще одного талантливого певца — Владислава Левицкого. Автокатастрофа. Лобовое столкновение с фурой. Вблизи Золочева. В авто была его родная сестра Наталья с дочкой. Не выжил никто. Ему было всего 30 лет. Вечная память. Соболезнования родным, – написала она на своей странице в Facebook.

Одним из первых свои соболезнования выразил композитор Руслан Квинта. Он написал в своем Facebook, выложив один из клипов погибшего 30-летнего исполнителя : "Погиб прекрасный парень, Владислав Левицкий. Спасибо, что ты был, пел и любил по-настоящему музыку и жизнь. Вечная тебе память Владислав".

26 июня на своей странице facebook Левицкий анонсировал выпуск новой песни.

Владислав Левицкий (настоящее имя Василий) — украинский певец в возрасте 30 лет. Летом 2008 года Владислав стал обладателем III премии Международного фестиваля искусств "Славянский базар" в Витебске. Стал лауреатом конкурса "Новая волна 2009" в Юрмале.

Фото: Facebook Владислава Левицкого