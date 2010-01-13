У известного украинского художника украли картины

Национальной полицией открыто уголовное производство.

Иван Марчук Пресс-служба

У Народного художника Украины Ивана Марчука пропали более 100 картин.

Об этом сообщает советник Министра внутренних дел Украины Михаил Апостол в Facebook.

Правоохранители расследуют историю исчезновения 101 полотна всемирно известного украинского художника Ивана Марчука.

"Еще летом прошлого года он передал свои лучшие полотна для очередной зарубежной выставки в Испании, как это было и раньше, своему агенту. Последний обещал устроить "художественный переворот" в сознании европейцев. К сожалению, ни обещанной сентябрьской, ни любой другой выставки выдающийся художник с того времени так и не открыл", — сообщает Апостол.

Советник министра обратился к компетентным лицам, которые, в свою очередь, встретились с Иваном Марчуком. Национальной полицией открыто уголовное производство.

Также представитель МВД добавил, что уже появились первые результаты по поиску полотен —агент вышел на связь и пообещал вернуть "золотой фонд".

Иван Марчук был внесен в список 100 выдающихся гениев современности британской газеты The Daily Telegraph.

Напомним, работа Ивана Марчука ушла с молотка за 7,5 тысяч долларов.