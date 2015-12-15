Работа Ивана Марчука ушла с молотка за 7,5 тысяч долларов

Работа известного украиснкого художника Ивана Марчука "Лунные цветы" ушла с молотка за 7,5 тысяч долларов.

Аукцион состоялся накануне в галлереи "М17", где прошла однодневная выставка коллекции самых именитых украинских шестидесятников UNDERGROUND, творчество которых многие годы считалось запрещенным для широкой общественности.

Организатором мероприятия выступил аукционный дом "Золотое Сечение".

Кроме того, в ходе торгов были проданы работы таких известных авторов, как Виктор Зарецкий "Душа Аллы Горской" за 3 тысячи долларо., Эрнеста Коткова "Монстр" ушел за 2 тысяч долларо, Зоя Лерман "Акробаты" ― 4 тысяч долларов.

Лидером пост-продаж стало творение Владимира Миллера "На пляже" ― 10 тысяч долларов, а также работа Романа Сельского "Заснеженная крыша на копне" ― 5 тысяч долларов.

"Почти все заявленные топ-лоты уже проданы. Исключение ― редкая работа Сергея Параджанова, которая, уверен найдет свое покупателя в ближайшие дни. Поскольку стоимость в 10 тыс. для ценителя и коллекционера за такой шедевр ― это более, чем достойная инвестиция", ― резюмирует совладелец аукционного дома Михаил Василенко.

Среди художников, работы которых были представлены на аукционе, классики-шестидесятников: Валентин Хрущ, Олег Соколов, Станислав Сычев, Моисей Вайнштейн, Виктор Зарецкий, Игорь Григорьев, Алла Горская, Опанас Заливаха, Эрнест Котков, Зоя Лерман, Иван Марчук, Борис Плаксий, Сергей Параджанов, Анатолий Зверев и многие другие авторы.

Напомним, ранее картина итальянского художника и скульптора Амедео Модильяни "Лежащая обнаженная" ушла с молотка за 170 миллионов долларов.