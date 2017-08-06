В Эстонии прямо на сцене умер известный украинский музыкант, соцсеть скорбит

Поклонники Денисенко вспоминают его как замечательного художника и музыканта, доброго и отзывчивого человека.

Иван Денисенко в Эстонии. Facebook.com

В Эстонии в городе Хаапсалу во время выступления на фестивале "Августовский блюз" прямо на сцене умер известный украинский музыкант и художник — солист группы Ivan Blues & Friends Иван Денисенко (сценическое имя — Иван БЛЮZ).

Сообщается, что Денисенко успел доиграть сет. Потом у музыканта ухудшилось самочувствие и он упал навзничь. Прибывшие на место медики проводили массаж сердца, а после отвезли Денисенко в Таллин. Через некоторое время стало известно, что исполнитель скончался, пишет Апостроф.

Знакомые и поклонники Денисенко вспоминают его как замечательного художника и музыканта, доброго и отзывчивого человека. Поэт Вероника Черкасова отметила, что в студии остались незаконченные песни, которые певец принес за пару дней до отъезда на фестиваль.

Соцсеть отреагировала волной скорби.

Народный депутат Мустафа Найем в Facebook написал: "Он был очень большим и светлым человеком. Во всех смыслах... Час назад не стало солиста группы Ivan Blues & Friends Ивана Денисенко".

Иван Денисенко — известный украинский художник и деятель культуры. Его музыкальный путь начался параллельно с изучением искусства в Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры. В университете быстро оценили его глубокий бас и пригласили петь в известную на всю страну народную хоровую капеллу "Золотые ворота". Там Иван подружился с людьми, которые познакомили его с блюзом и с которыми он позже создал музыкальную группу.

Первый концерт группы Ivan Blues & Friends состоялся 31 декабря 2007 года в киевском баре Rag-Time. После этого группа регулярно выступала в клубах и концертных залах по всей стране.

Напомним, украинский актер Владимир Пантелюкумер на вокзале в Ивано-Франковске.