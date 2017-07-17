Известный украинский актер умер прямо на вокзале

Украинский актер Владимир Пантелюк умер на вокзале в Ивано-Франковске.

Об этом пишет издание mi100.info.

По словам свидетелей, он шел и внезапно упал.

Информацию о смерти артиста подтвердили также патрульные полицейские.

Заслуженный артист Украины с 1983-го года работал в Ивано-Франковском театре. В его репертуаре ряд известных спектаклей.

В частности, Владимир играл в произведениях "За двумя зайцами" М. Старицкого — Прокоп Сирко, "Таксист – 2, или Любовь на скорости" Р. Куни — Папа Стэнли, "Ночь перед Рождеством" по Н. Гоголю — Голова, "Тени забытых предков" по М. Коцюбинскому — Ваня, "Маршал Жуков" И. Рачада — Генерал.

На сайте театра появилось сообщение о скоропостижной смерти Владимира Пантелюка на 58-м году жизни.

Напомним, на 65 году жизни умер известный украинский художник Якутович.