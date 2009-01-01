Американский сенатор считает, что РФ не друг свободному миру

У террористов нет тех возможностей, которыми обладает режим Путина, отметил Маккейн.

Флаг России, иллюстрация УНИАН

Американский сенатор-республиканец, председатель комитета по вопросам вооруженных силзаявил, чтоне является другом для свободного мира.

Об этом он рассказал в интервью The Arizona Republic, пишет УНИАН.

В то же время политик подчеркнул, что РФ — бо́льшая угроза, чем террористическая организация "Исламское государство".

По словам собеседника, группировки боевиков представляют собой постоянную угрозу, однако они не имеют тех возможностей, которыми обладает режим президента РФ Владимира Путина.

"У них нет военных возможностей, технологий и стремлений править миром. В России есть. И Россия не является другом для свободного мира", — отметил Маккейн. Также сенатор считает, что у российского лидера есть свои намерения по отношению к Штатам.

"Владимир Путин — авторитарный лидер, который желает расширить сферу своего влияния. Он имел свои намерения во время выборов в США, и он извлечет выводы из того, что он узнал из попыток в 2016 году, чтобы усовершенствовать свои стратегии", — добавил республиканец.

Ранее Джон Маккейн говорил, что Владимир Путин, который "расчленил Украину" и оказывает давление на страны Балтии, — самая большая проблема для мира, Россия пытались "уничтожить фундаментальные принципы демократии" через попытки повлиять на исход выборов в США.