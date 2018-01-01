Австрия отказала Брюсселю в высылке российских дипломатов: "Мы хотим быть строителями моста"

Канцлер государства заявил о намерениях стать "мостом" между Востоком и Западом.

Себастиан Курц планирует строить диалог с Владимиром Путиным фото: EPA/UPG

Несмотря на заявление Европейского совета по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери, Австрия не станет высылать российских дипломатов с территории страны.

"Мы поддерживаем четкое заявление Европейского совета и решение отозвать главу делегации ЕС в РФ Москвы. Но, как нейтральная страна, мы не будем высылать дипломатов", - написал 26 марта в Twitter канцлер Австрии Себастиан Курц.

По словам австрийского лидера, он планирует в будущем строить эффективный диалог в Кремлем.

"Скорее, мы хотим быть строителями моста между Востоком и Западом и держать открытыми каналы переговоров с Россией", - добавил он.

Фото: скрин Twitter/Себастиан Курц

Напомним, европейские страны начали высылать российских дипломатов со своих территорий в знак солидарности с Великобританией, где расследуют дело об отравлении двойного шпиона Сергея Скрипаля и его дочки. Британское издание The Times сообщило, что 20 европейских стран готовятся выслать российских дипломатов.