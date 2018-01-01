"Бессмысленная война". Российский историк назвал главную задачу Путина в Сирии

Война в Сирии является абсолютно бессмысленной, считает Андрей Зубов.

Историк назвал главную цель Путина в Сирии EPA / UPG

Несмотря на заявления о борьбе с терроризмом в Сирии, задача у президента РФ Владимира Путина — поддержка режима Башара Асада ради создания плацдарма на Переднем Востоке, считает российский историк и оппозиционер Андрей Зубов.

Вместе с тем он подчеркнул, что для России война в Сирии абсолютно не нужна: "Она и морально крайне порочна, ведь речь идет о поддержке кровавого диктатора, который уничтожает собственный народ сотнями тысяч, используя химическое оружие. От российских бомб и летчиков в большом количестве гибнут мирные жители. И это морально отвратительная вещь".

Автор также напомнил, что в Сирии продолжают гибнуть российские наемники.

"По абсолютно подтвержденным данным на днях в восточной сирийской пустыне, погибло, как минимум, пять русских наемников. Их имена и города, откуда они родом – известны. Двое из них до Сирии воевали на Донбассе против украинцев. Но по неподтвержденным данным количество погибших русских на берегах Евфрата в начале февраля может измеряться десятками", — пишет он.

Зубов также добавил, что война в Сирии является абсолютно бессмысленной.

"Очевидно, что он (Путин, — ред.) ее проиграл, так же как проиграл войну в Украине. Но в обоих случаях он не может согласиться со своим поражением и ведет войну, которая не сулит уже никакой победы. Продолжающаяся война в Сирии только ухудшает его позиции и внутри страны и в мире", — добавил историк в Facebook.

Напомним, ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Георгий Тука рассказал, как российские "ихтамнеты" получили пощечину в Сирии.